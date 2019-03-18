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      Самый отдаленный избирательный участок: на антарктической станции готовятся к украинским выборам

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      Антарктическая станция "Академик Вернадский"
      Антарктическая станция "Академик Вернадский" / Фото из открытых источников

      На антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена в 15 тысячах километров от Киева, также будут выбирать нового президента Украины.

      31 марта на антарктической станции будут голосовать 34 человека: 11 участников, которые находятся на станции целый год и 23 ученых, прибывших в конце января, сообщает Национальный антарктический научный центр.

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      Станция "Академик Вернадский" будет спецучастком, ведь избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. Полярники будут использовать напечатанные скан-копии бюллетеней, которые накануне будет посылать ЦИК. В день выборов в большом помещении станции установят самодельную кабинку для голосования. В присутствии всех членов экспедиции будет происходить подсчет голосов.

      Станція Академіка Вернадського
      Станция "Академик Вернадский"

      Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, которая будет создана из полярников.

      Из-за погодных условий протокол участковой комиссии и бюллетени могут прибыть в Украину через месяц или даже через год. Поэтому эти документы в формате сканированных копий передают со станции в ЦИК.

      Если гражданину не безразлично, что произойдет с его голосом, он и за 15 тысяч километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать,
      – прокомментировал глава НАНЦ Евгений Дикий, призывая всех украинцев 31 марта прийти на избирательные участки.

      Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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