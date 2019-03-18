Найвіддаленіша виборча дільниця: на антарктичній станції готуються до українських виборів
На антарктичній станції "Академік Вернадський", яка розташована за 15 тисяч кілометрів від Києва, також обиратимуть нового президента України.
31 березня на антарктичній станції голосуватимуть 34 особи: 11 учасників, які перебувають на станції цілий рік та 23 науковці, які прибули наприкінці січня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
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Станція "Академік Вернадський" буде спецдільницею, адже виборча процедура в такому важкодоступному місці має свої особливості. Полярники використовуватимуть видруковані скан-копії бюлетенів, які напередодні надсилатиме ЦВК. В день виборів у найбільшому приміщенні станції встановлять саморобну кабінку для голосування. У присутності всіх членів експедиції відбуватиметься підрахунок голосів.
Станція "Академік Вернадський"
Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, яка буде створена з полярників.
Через погодні умови протокол дільничної комісії та бюлетені можуть прибути до України через місяць або й через рік. Тому ці документи в форматі сканованих копій передають зі станції до ЦВК.
Якщо громадянину не байдуже, що станеться з його голосом, він і за 15 тисяч кілометрів від дому, посеред снігів та айсбергів, знайде можливість проголосувати,
– прокоментував очільник НАНЦ Євген Дикий, закликаючи всіх українців 31 березня прийти на виборчі дільниці.
Учасники українських антарктичних експедицій мають можливість реалізувати своє виборче право на антарктичній станції "Академік Вернадський", починаючи з 1998 року. Вони можуть взяти участь в обранні президента та парламенту, проте не голосують за кандидатів у мажоритарних округах та не беруть участі у місцевих виборах.
Як будуть проходити вибори президента в Україні
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