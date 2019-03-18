18:36
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Найвіддаленіша виборча дільниця: на антарктичній станції готуються до українських виборів

      61 Читать новость на русском
      Антарктична станція "Академік Вернадський"
      Антарктична станція "Академік Вернадський" / Фото з відкритих джерел

      На антарктичній станції "Академік Вернадський", яка розташована за 15 тисяч кілометрів від Києва, також обиратимуть нового президента України.

      31 березня на антарктичній станції голосуватимуть 34 особи: 11 учасників, які перебувають на станції цілий рік та 23 науковці, які прибули наприкінці січня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

      Читайте також: Жодних селфі у кабінках: що заборонено робити виборцям під час голосування

      Станція "Академік Вернадський" буде спецдільницею, адже виборча процедура в такому важкодоступному місці має свої особливості. Полярники використовуватимуть видруковані скан-копії бюлетенів, які напередодні надсилатиме ЦВК. В день виборів у найбільшому приміщенні станції встановлять саморобну кабінку для голосування. У присутності всіх членів експедиції відбуватиметься підрахунок голосів.

      Станція Академіка Вернадського
      Станція "Академік Вернадський"

      Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, яка буде створена з полярників. 

      Через погодні умови протокол дільничної комісії та бюлетені можуть прибути до України через місяць або й через рік. Тому ці документи в форматі сканованих копій передають зі станції до ЦВК.

      Якщо громадянину не байдуже, що станеться з його голосом, він і за 15 тисяч кілометрів від дому, посеред снігів та айсбергів, знайде можливість проголосувати,
      – прокоментував очільник НАНЦ Євген Дикий, закликаючи всіх українців 31 березня прийти на виборчі дільниці.

      Учасники українських антарктичних експедицій мають можливість реалізувати своє виборче право на антарктичній станції "Академік Вернадський", починаючи з 1998 року. Вони можуть взяти участь в обранні президента та парламенту, проте не голосують за кандидатів у мажоритарних округах та не беруть участі у місцевих виборах.

      Вибори 2019
      Як будуть проходити вибори президента в Україні

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні
      145293
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      сьогодні , 18:15 Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд
      Єлизавета Герасимюк 108
      ТОП-10 будівель року за версією Archdaily
      сьогодні , 17:31 ТОП-10 будівель року за версією Archdaily
      140
      Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      сьогодні , 17:00 Інвестиції в ГТС допоможуть Україні в боротьбі проти "Північного потоку-2", – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 527
      Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
      сьогодні , 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
      Станіслав Безушко 424
      Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      сьогодні , 15:59 Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?
      Юрій Бутусов 1606
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук