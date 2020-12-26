В Сан-Франциско появился загадочный монолит из имбирных пряников: фото
В парке Corona Heights в американском городе Сан-Франциско на католическое Рождество появился монолит из имбирных пряников. Такие металлические объекты ранее устанавливали в разных уголках мира.
Кто его установил, пока не известно. Об этом сообщили на сайте BBC.
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Совершенный акт неповиновения
Местные жители в восторге от загадочного объекта. Джош Аккерман, который опубликовал в Twitter фотографии нового монолита, отправившись на пробежку рождественским утром и обнаружил его.
В каком-то смысле я чувствовал, что монолит из пряников полностью показывает вычурность этого города, и я подумал, что он прекрасно демонстрирует причины, по которым я люблю Сан-Франциско,
– поделился Аккерман.
Джош Аккерман обнаружил монолит / Коллаж 24 канала
Многие жители города называют монолит совершенным актом неповиновения Сан-Франциско.
Реакция власти
Местные власти уже заявили, что объект останется на своем месте, пока печенье не рассыплется. Об этом сказал генеральный менеджер городского департамента отдыха и парков Фил Гинзбург.
Загадочный монолит из пряников / Фото Джоша Аккермана
Неизвестный монолит: что известно
- Впервые неизвестную металлическую конструкцию в форме обелиска высотой примерно 3,6 метра нашли в пустыне штата Юта во время планового полета вертолета, который осуществляли для мониторинга популяции диких баранов в регионе.
- Через 9 дней монолит загадочно исчез, а позже его обнаружили на вершине горы в Калифорнии. В день исчезновения также стало известно о найденном похожем монолит в Румынии.
- Конструкцию нашли на холме близ города Пятра-Нямц, на северо-востоке страны. Между найденными обелисками нашли небольшую разницу в высоте и поверхности объекта – если в США он имел гладкие стенки, то в Румынии был как бы покрашен кругами.
- Впоследствии американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что стоит за созданием и размещением загадочных монолитов в США. Доказательств этого немного (кроме заявлений самих художников), однако всем желающим уже предлагают приобрести свой монолит за 45 тысяч.
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