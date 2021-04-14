Санду хочет обсудить с Зеленским похищение Чауса
Президент Молдовы Майя Санду намерена поговорить с главой Украины Владимиром Зеленским о скандальном судье Николае Чаусе. В частности – о его похищении.
Источник:Cotidianul
Она сообщила, что молдавская сторона пыталась связаться с командой Зеленского. Об этом она заявила в интервью.
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Санду хочет обсудить с Зеленским Чауса
По ее словам, вопрос о похищении Чауса в Украину есть. В то же время страна пока не ответила на них.
У нас была инициатива провести диалог на уровне глав государств. Но президент Зеленский был в командировке,
– отметила Санду.
Также она отметила, что Молдова подавала запросы в украинские правоохранительные органы. Но ответов на них тоже не было.
Молдова попросила снять иммунитет с украинского дипломата
По информации издания News Maker, которое ссылается на записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко, страна попросила снять иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка из-за похищения судьи.
Записку журналистам якобы передал глава "Нашей партии" Ренато Усатый. В то же время кто предоставил ему документ, он не сообщил.
О чем говорится в записке
В записке говорится, что Министерство иностранных дел Молдовы в своей ноте просит снять иммунитет с Сметанюка "для уголовного преследования и привлечения к ответственности".
В документе посол МИД Марко Шевченко вроде пишет, что Санду пыталась связаться с Зеленским, но этого не произошло по вине Молдовы. Также в записке говорится, что и украинская, и молдавская стороны соглашаются создать совместную комиссию. Она позволит расследовать похищение Чауса.
Шевченко отметил, что больше всего репутационных потерь в этой ситуации имеет президент Молдовы, которая не может повлиять на позицию ряда органов.
Также посол предложил Зеленскому телефонный разговор, чтобы подтвердить свои позиции и определить дату заседания рабочей группы.
Издание News Maker запросило в МИД Молдовы, чтобы подтвердить соответствующую информацию. Но в ведомстве воздержались от комментариев.
Что известно о скандале вокруг Чауса
- Чауса поймало Национальное антикоррупционное бюро расследований на крупной взятке.
- Из-за судейского иммунитета его не смогли задержать, после этого он бежал в Молдову.
- Судью в 2016 году объявили в международный розыск. Уже в 2017 году его задержали в Молдове.
- В начале апреля 2021 года адвокат судьи заявил, что Чауса похитили неизвестные. Это попало на видео, которое опубликовали в интернете.
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