Президент Молдовы Майя Санду намерена поговорить с главой Украины Владимиром Зеленским о скандальном судье Николае Чаусе. В частности – о его похищении.

Она сообщила, что молдавская сторона пыталась связаться с командой Зеленского. Об этом она заявила в интервью.

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Санду хочет обсудить с Зеленским Чауса

По ее словам, вопрос о похищении Чауса в Украину есть. В то же время страна пока не ответила на них.

У нас была инициатива провести диалог на уровне глав государств. Но президент Зеленский был в командировке,

– отметила Санду.

Также она отметила, что Молдова подавала запросы в украинские правоохранительные органы. Но ответов на них тоже не было.

Молдова попросила снять иммунитет с украинского дипломата

По информации издания News Maker, которое ссылается на записку посла Украины в Молдове Марка Шевченко, страна попросила снять иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка из-за похищения судьи.

Записку журналистам якобы передал глава "Нашей партии" Ренато Усатый. В то же время кто предоставил ему документ, он не сообщил.

О чем говорится в записке

В записке говорится, что Министерство иностранных дел Молдовы в своей ноте просит снять иммунитет с Сметанюка "для уголовного преследования и привлечения к ответственности".

В документе посол МИД Марко Шевченко вроде пишет, что Санду пыталась связаться с Зеленским, но этого не произошло по вине Молдовы. Также в записке говорится, что и украинская, и молдавская стороны соглашаются создать совместную комиссию. Она позволит расследовать похищение Чауса.

Шевченко отметил, что больше всего репутационных потерь в этой ситуации имеет президент Молдовы, которая не может повлиять на позицию ряда органов.

Также посол предложил Зеленскому телефонный разговор, чтобы подтвердить свои позиции и определить дату заседания рабочей группы.

Издание News Maker запросило в МИД Молдовы, чтобы подтвердить соответствующую информацию. Но в ведомстве воздержались от комментариев.

Что известно о скандале вокруг Чауса