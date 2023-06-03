Курьезный момент встречи политиков попал на видео. На кадрах видно, как президент Молдовы не хочет, чтобы Орбан целовал ей руку, пишет 24 Канал.
Смотрите также Готова ли Молдова к вторжению, а НАТО к членству Украины: интервью с вице-президентом ЕНП
Что известно о курьезе на саммите в Молдове
В сети распространили видео встречи президентки Молдовы Майи Санду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На кадрах видно, как последний склоняется, чтобы поцеловать президентке руку, однако она не позволила этого сделать.
Как Орбан пытался поцеловать руку Санду: смотрите видео
Последние скандальные заявления Орбана
- Недавно Виктор Орбан в интервью заявил, что якобы контрнаступление не даст Киеву желаемых результатов. Он также сказал, что во время боевых действий Украина понесет многочисленные потери и начал пугать численностью населения России.
- Украина ответила Орбану на эти заявления. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк жестко осудил абсурдную позицию венгерского политика. Он пояснил, что такие заявления Орбана в очередной раз демонстративно оскорбляют ценности Европейского союза и международного права в целом.
- Подоляк добавил, что если венгерского премьера действительно волнуют потери – пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские оккупанты вышли за пределы международно признанных границ Украины. Что сказали в ответ на заявление Орбана в украинском МИДе – читайте по ссылке.