Курьезный момент встречи политиков попал на видео. На кадрах видно, как президент Молдовы не хочет, чтобы Орбан целовал ей руку, пишет 24 Канал.

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Что известно о курьезе на саммите в Молдове

В сети распространили видео встречи президентки Молдовы Майи Санду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На кадрах видно, как последний склоняется, чтобы поцеловать президентке руку, однако она не позволила этого сделать.

Как Орбан пытался поцеловать руку Санду: смотрите видео

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