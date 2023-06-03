Курйозний момент зустрічі політиків потрапив на відео. На кадрах видно, як президентка Молдови не хоче, щоб Орбан цілував їй руку, пише 24 Канал.

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Що відомо про курйоз на саміті в Молдові

У мережі поширили відео зустрічі президентки Молдови Майї Санду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На кадрах видно, як останній нахиляється, щоб поцілувати президентці руку, проте вона не дозволила цього зробити.

Як Орбан намагався поцілувати руку Санду: дивіться відео

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