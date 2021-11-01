Санду вновь подчеркнула, что позиция Молдовы по отношению к Украине не изменилась, как и по агрессии России.

Читайте также Украина готова дальше помогать Молдове в энергобезопасности, – Зеленский провел разговор с Санду

Молдова поддерживает территориальную целостность Украины

Мое присутствие на Крымской платформе – это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украины,
– отметила Санду.

Она добавила, что позиция ее страны по этому вопросу не изменилась.

На саммите СНГ президента Молдовы не было

Однако в саммитах СНГ и ЕАЭС молдавский лидер участия не принимал.

Санду объяснила, почему на саммите СНГ присутствовала не она, а премьер-министр Наталья Гаврилица, потому что обсуждавшиеся на встрече темы были прерогативой правительства Молдовы.

"Нам важен прагматический диалог в этом формате (СНГ – 24 канал), потому что у нас открыта внешняя политика и нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ", – заявила Санду.

Напомним, недавно Владимир Зеленский пообщался с Майей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в энергобезопасности.