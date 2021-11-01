Санду знову наголосила, що позиція Молдови щодо України не змінилася, як і щодо агресії Росії.
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Молдова підтримує територіальну цілісність України
Моя присутність на Кримській платформі – це додаткове підтвердження прихильності Молдови принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна,
– зазначила Санду.
Вона додала, що позиція її країни у цьому питанні не змінилася.
На саміті СНД президентки Молдови не було
Однак у самітах СНД та ЄАЕС молдовська лідерка участі не брала.
Санду пояснила, чому на саміті СНД була присутня не вона, а прем'єр-міністра Наталія Гаврилиця, бо теми, які обговорювалися на зустрічі, були прерогативою уряду Молдови.
"Нам важливий прагматичний діалог у цьому форматі (СНД – 24 канал), бо у нас відкрита зовнішня політика і нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торговельних відносин з країнами-членами СНД", – заявила Санду.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський поспілкувався з Майєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в енергобезпеці.