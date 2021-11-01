Санду знову наголосила, що позиція Молдови щодо України не змінилася, як і щодо агресії Росії.

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Молдова підтримує територіальну цілісність України

Моя присутність на Кримській платформі – це додаткове підтвердження прихильності Молдови принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна,

– зазначила Санду.

Вона додала, що позиція її країни у цьому питанні не змінилася.

Довідка. Кримська платформа – ініціатива, покликана привертати увагу міжнародної спільноти на питання окупованого Криму. Перший саміт платформи відбувся у Києві 23 серпня. Участь взяли представники 47 країн та міжнародних організацій. Росія відмовилась долучитись до обговорення.

На саміті СНД президентки Молдови не було

Однак у самітах СНД та ЄАЕС молдовська лідерка участі не брала.

Санду пояснила, чому на саміті СНД була присутня не вона, а прем'єр-міністра Наталія Гаврилиця, бо теми, які обговорювалися на зустрічі, були прерогативою уряду Молдови.

"Нам важливий прагматичний діалог у цьому форматі (СНД – 24 канал), бо у нас відкрита зовнішня політика і нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торговельних відносин з країнами-членами СНД", – заявила Санду.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський поспілкувався з Майєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в енергобезпеці.

Довідка. СНД – регіональна міжнародна організація, до якої входить низка пострадянських країн, зокрема Росія, Білорусь, Азербайджан, Молдова, Вірменія та інші. Україна вийшла зі складу СНД у травні 2018 року.



ЄАЕС – економічний союз, створений у 2014 році. З 1 січня 2015 року договір набрав чинності, до нього увійшли Білорусь, Казахстан і Росія, 2 січня – Вірменія, а 14 травня до нього приєднався Киргизстан.