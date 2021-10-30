Лідери країн також домовились про подальші консультації щодо цього. Про це повідомили в Офісі Президента 30 жовтня.

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Україна готова далі допомагати Молдові в енергобезпеці, – Зеленський

Головною темою розмови президентів була енергобезпека. Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризових ситуацій в енергетиці.

Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому політики домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн. Окрім того, Мая Санду подякувала Зеленському за постачання газу та електроенергії.

Зокрема тоді, коли в Молдові виникла енергетична криза. Це трапилось, коли закінчилась угода про постачання газу між Росією та Молдовою. Саме тому блакитне паливо для Кишинева почало коштувати майже 800 доларів за тисячу кубометрів. Це у 5 разів більше, ніж у 2020 році.

Зверніть увагу! "Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу молдовській державній компанії Energocom. Зокрема мовиться про 500 тисяч кубометрів газу.

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