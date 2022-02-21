Украине адресуют жесткую поддержку. В частности, об этом заявила и соседняя Молдова.

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Что говорят в Молдове

Страна и раньше выражала обеспокоенность по поводу ситуации вокруг эскалации Россией войны на Донбассе.

После сегодняшнего циничного решения Путина о признании боевиков, президент Молдовы Мая Санду высказала осуждение.

Путин признал боевиков: коротко

  • О таком решении глава Кремля заявил 21 февраля в циничном обращении. Перед тем собирал Совбез.
  • Более того, в Пентагоне говорят, что в ночь на 22 февраля он прикажет ввести войска на оккупированный Донбасс.
  • Помимо признания, Путин также подписал так называемые "договоры о дружбе и помощи" пророссийским боевикам.