Украине адресуют жесткую поддержку. В частности, об этом заявила и соседняя Молдова.
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Что говорят в Молдове
Страна и раньше выражала обеспокоенность по поводу ситуации вокруг эскалации Россией войны на Донбассе.
После сегодняшнего циничного решения Путина о признании боевиков, президент Молдовы Мая Санду высказала осуждение.
Путин признал боевиков: коротко
- О таком решении глава Кремля заявил 21 февраля в циничном обращении. Перед тем собирал Совбез.
- Более того, в Пентагоне говорят, что в ночь на 22 февраля он прикажет ввести войска на оккупированный Донбасс.
- Помимо признания, Путин также подписал так называемые "договоры о дружбе и помощи" пророссийским боевикам.