Україні адресують тверду підтримку. Зокрема, про це заявила й сусідня Молдова.

До теми Друзі Росії: про визнання бойовиків заявили Венесуела, Куба та Нікарагуа

Що кажуть у Молдові

Країна й раніше висловлювала стурбованість щодо ситуації навколо ескалації Росією війни на Донбасі.

Після сьогоднішнього цинічного рішення Путіна про визнання бойовиків, президентка Молдови Мая Санду висловила засудження.

Путін визнав бойовиків: коротко

  • Про таке рішення очільник Кремля заявив 21 лютого у цинічному зверненні. Перед тим збирав Радбез.
  • Ба більше, у Пентагоні кажуть, що в ніч на 22 лютого він накаже ввести війська на окупований Донбас.
  • Окрім визнання, Путін також підписав так звані "договори про дружбу та допомогу" проросійським бойовикам.