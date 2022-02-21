Україні адресують тверду підтримку. Зокрема, про це заявила й сусідня Молдова.
До теми Друзі Росії: про визнання бойовиків заявили Венесуела, Куба та Нікарагуа
Що кажуть у Молдові
Країна й раніше висловлювала стурбованість щодо ситуації навколо ескалації Росією війни на Донбасі.
Після сьогоднішнього цинічного рішення Путіна про визнання бойовиків, президентка Молдови Мая Санду висловила засудження.
Путін визнав бойовиків: коротко
- Про таке рішення очільник Кремля заявив 21 лютого у цинічному зверненні. Перед тим збирав Радбез.
- Ба більше, у Пентагоні кажуть, що в ніч на 22 лютого він накаже ввести війська на окупований Донбас.
- Окрім визнання, Путін також підписав так звані "договори про дружбу та допомогу" проросійським бойовикам.