Президент и парламент Молдовы обвиняют друг друга в "попытке захвата власти"
Парламент Молдовы одобрил проект постановления об "узурпации власти конституционным судом". Президент Майя Санду созвала Совет нацбезопасности и обороны на заседание.
Источник:24 канал
Парламент обвиняет Санду
Партия социалистов Молдовы и Pentru Moldova 23 апреля одобрили проект постановления парламента об "узурпации власти конституционным судом в пользу политических интересов Санду". Добавим, что в состав первой входит пророссийский экс-президент Игорь Додон.
Ранее За роспуск парламента: Конституционный Суд Молдовы поддержал Санду
В постановлении говорится о том, что решение КС – это "атака на суверенность народа". Депутаты говорят, что суд якобы захватили несколько служителей Фемиды. Их решение о роспуске парламента называют "диктаторским" и "тоталитарным", пишет News Maker.
Чиновники подчеркнули, что не признают документ и просят международные органы оценить его законность.
Реакция президента
Руководитель администрации президента Молдовы Андрей Спину заявил, что в стране существует риск подрыва конституционного строя. Поэтому глава государства созывает СНБО, на заседании которого и рассмотрят этот вопрос.
Представитель Евросоюза в Молдове Петер Михалко тоже отреагировал на ситуацию в стране.
Сегодняшние действия в парламенте против конституционного суда, включая попытку изменить состав суда, – это четкая атака на конституцию Молдовы и независимость конституционного суда,
– заявил Михалко.
Что известно о ситуации в Молдове
- Санду уже несколько месяцев добивается роспуска парламента, потому что считает, что тот себя дискредитировал. Однако Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.
- В течение 45 дней парламент не провел заседание для утверждения правительства из-за отсутствия кворума. Депутаты Партии социалистов и их союзники покинули заседание.
- 15 апреля КС рассмотрел запрос Санду и решил распустить парламент. Заметим, решение суда не подлежит обжалованию.
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