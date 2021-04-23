Парламент Молдовы одобрил проект постановления об "узурпации власти конституционным судом". Президент Майя Санду созвала Совет нацбезопасности и обороны на заседание.

Парламент обвиняет Санду

Партия социалистов Молдовы и Pentru Moldova 23 апреля одобрили проект постановления парламента об "узурпации власти конституционным судом в пользу политических интересов Санду". Добавим, что в состав первой входит пророссийский экс-президент Игорь Додон.

Ранее За роспуск парламента: Конституционный Суд Молдовы поддержал Санду

В постановлении говорится о том, что решение КС – это "атака на суверенность народа". Депутаты говорят, что суд якобы захватили несколько служителей Фемиды. Их решение о роспуске парламента называют "диктаторским" и "тоталитарным", пишет News Maker.

Чиновники подчеркнули, что не признают документ и просят международные органы оценить его законность.

Реакция президента

Руководитель администрации президента Молдовы Андрей Спину заявил, что в стране существует риск подрыва конституционного строя. Поэтому глава государства созывает СНБО, на заседании которого и рассмотрят этот вопрос.

Представитель Евросоюза в Молдове Петер Михалко тоже отреагировал на ситуацию в стране.

Сегодняшние действия в парламенте против конституционного суда, включая попытку изменить состав суда, – это четкая атака на конституцию Молдовы и независимость конституционного суда,

– заявил Михалко.

Что известно о ситуации в Молдове