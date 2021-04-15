Конституционный Суд Молдовы рассмотрел запрос президента страны Майи Санду. Служители Фемиды решили, что основания для роспуска парламента существуют.

Санду обратилась в суд с просьбой констатировать обстоятельства, которые позволят роспуск законодательного органа. 15 апреля суд обнародовал свое решение.

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Санду лично присутствовала на заседании КС

Санду на такой шаг подтолкнули события в парламенте. Не удалось набирать достаточно голосов за правительство Игоря Гросу. Это была вторая попытка за 45 дней. Заседание суда Санду посетила лично.

На этом последнем этапе я, как президент этой страны, тщательно взвесив все события, что произошли за последний период, считаю целесообразным начать процедуру роспуска парламента. Вы, уважаемые судьи, играете решающую роль в установлении обстоятельств, которые позволяют распустить парламент,

– сказала Санду.

Что решил суд? Поскольку парламент не способен сформировать правительство, то это является основанием для его роспуска и проведения новых выборов. При этом двое судей КС высказали отдельное мнение.

Отметим, что решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.

Парламент не смог сформировать правительство в течение 45 дней

Ранее парламент не провел заседание для утверждения правительства из-за отсутствия кворума. Депутаты Партии социалистов пророссийского президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova покинули заседание.