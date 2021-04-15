Конституційний Суд Молдови розглянув запит президентки країни Майї Санду. Служителі Феміди вирішили, що підстави для розпуску парламенту таки існують.

Санду звернулась до суду з проханням констатувати обставини, що дозволять розпуск законодавчого органу. 15 квітня суд оприлюднив своє рішення.

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Санду особисто була присутня на засіданні КС

Санду на такий крок підштовхнули події у парламенті. Не вдалось набирати достатньо голосів за уряд Ігоря Гросу. Це було друга спроба за 45 днів. Засідання суду Санду відвідала особисто.

На цьому останньому етапі я, як президентка цієї країни, ретельно зваживши всі події, що відбулися за останній період, вважаю за доцільне розпочати процедуру розпуску парламенту. Ви, шановні судді, граєте вирішальну роль у встановленні обставин, які дозволяють розпустити парламент,

– сказала Санду.

Що вирішив суд? Оскільки парламент не здатен сформувати уряд, то це є підставою для його розпуску та проведення нових виборів. При цьому двоє суддів КС висловили окрему думку.

Зазначимо, що рішення Конституційного Суду оскарженню не підлягає.

Парламент не зміг сформувати уряд протягом 45 днів

Раніше парламент не провів засідання задля утвердження уряду через відсутність кворуму. Депутати Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона та їхні союзники з "Шор" і групи Pentru Moldova покинули засідання.