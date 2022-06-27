Мая Санду собственными глазами увидела зверства россиян в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба 27 июня.

Санду прибыла с визитом в Украину под звуки воздушной тревоги

Майя Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень.

В Киевскую область приехала Президент Молдовы Мая Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий,

– пишет Алексей Кулеба.



Мая Санду на Киевщине / Фото с телеграмму Алексея Кулебы