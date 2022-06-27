Мая Санду на власні очі побачила звірства росіян на Київщині. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 27 червня.

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Мая Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

На Київщину приїхала Президентка Молдови Мая Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій,

– пише Олексій Кулеба.



Мая Санду на Київщині / Фото з телеграму Олексія Кулеби