Санитарный кордон с Россией должен продолжаться хотя бы несколько поколений
20 мая 2022 , 10:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Мирославы Барчук
В последнее время все больше слышу "хороших русских", которые жалуются и сильно переживают из-за разрыва отношений и дружбы с украинцами.
Эти люди спрашивают: когда и как это можно сшить?
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И я тоже переживаю
Чтобы эти отношения подольше не восстанавливались.
Чтобы санитарная граница продолжалась хотя бы несколько поколений и дала восстановиться прежде всего нам.
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