Санитарный кордон с Россией должен продолжаться хотя бы несколько поколений

В последнее время все больше слышу "хороших русских", которые жалуются и сильно переживают из-за разрыва отношений и дружбы с украинцами.

Эти люди спрашивают: когда и как это можно сшить?

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И я тоже переживаю

Чтобы эти отношения подольше не восстанавливались.

Чтобы санитарная граница продолжалась хотя бы несколько поколений и дала восстановиться прежде всего нам.

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