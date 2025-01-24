Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире 24 Канала отметила, что мольбы от российского диктатора будут звучать после санкций, которые может ввести Дональд Трамп. Ведь неизвестно, где произойдет "взрыв" в путинской системе.

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Путинская система – изношена

"Мы не понимаем, что именно рванет, потому что этот "черный лебедь" уже вылетел из гнезда, хотя пока его не видно. Этот "черный лебедь" – это рубль и инфляция. Этот "черный лебедь" – это обвал лифтов, которого все на самом деле ожидают, прорывы канализации, аварии в системах отопления из-за изношенности инфраструктуры. Или же это будет массовое падение самолетов из-за недостатка запчастей, – отметила Ольга Романова.

Она добавила, что "рвануть" может и кризис в путинской элите, или недовольство войной, обнищание населения и невозможность купить даже сливочное масло, которое, по ее словам, уже продается в пластиковых контейнерах под замком.

"Разрыв может произойти где угодно, ведь система ослаблена и изношена везде. Мы видим эти старые, изношенные штаны, на которых пока нет дырки, но видно, что ткань вот-вот порвется. Где именно порвется – на колене или на ягодицах – мы не знаем. Но точно знаем, что это произойдет" – подчеркнула Ольга Романова.