Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в ефірі 24 Каналу зазначила, що благання від російського диктатора лунатимуть після санкцій, які може запровадити Дональд Трамп. Адже невідомо, де станеться "вибух" в путінській системі.

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Путінська система – зношена

"Ми не розуміємо, що саме рване, бо цей "чорний лебідь" вже вилетів із гнізда, хоча поки його не видно. Цей "чорний лебідь" – це рубль та інфляція. Цей "чорний лебідь" – це обвал ліфтів, якого всі насправді очікують, прориви каналізації, аварії в системах опалення через зношеність інфраструктури. Або ж це буде масове падіння літаків через нестачу запчастин, – зазначила Ольга Романова.

Вона додала, що "рванути" може й криза в путінській еліті, або ж невдоволення війною, зубожіння населення та неможливість купити навіть вершкове масло, яке, за її словами, вже продається в пластикових контейнерах під замком.

"Розрив може статися будь-де, адже система ослаблена і зношена всюди. Ми бачимо ці старі, зношені штани, на яких поки немає дірки, але видно, що тканина от-от порветься. Де саме порветься – на коліні чи на сідницях – ми не знаємо. Але точно знаємо, що це станеться" – підкреслила Ольга Романова.