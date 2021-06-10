Белорусский журналист Змицер Мицкевич рассказал, что такой пакет санкций был бы очень нужным и полезным. В частности, режим Лукашенко мог бы увидеть, что такое настоящие ограничения, ведь все предыдущие санкции в отношении него были не слишком такими жесткими.

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Санкции – сигнал не только для Беларуси

По словам Мицкевича, пакет санкций, который внесли на рассмотрение Совета ЕС, сможет действительно давить на действия Лукашенко. В то же время, по мнению журналиста, отключение Беларуси от системы SWIFT было бы сигналом не только для белорусских властей, но и для Владимира Путина.

Это прежде все было бы очень полезным и нужным, чтобы показать реальное давление на режим Лукашенко,

– подчеркнул журналист.

Мицевич также предположил, что пакет санкций скорее всего примут, ведь в ЕС обеспокоены не только ситуацией в Беларуси, но и безопасностью своих граждан.

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Санкции против Беларуси: коротко