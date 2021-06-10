Білоруський журналіст Зміцер Міцкевич розповів, що такий пакет санкцій був би дуже потрібним та корисним. Зорема, режим Лукашенка міг би побачити, що таке справжні обмеження, адже усі попередні санкції щодо нього були не надто такими жорсткими.

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Санкції – сигнал не лише для Білорусі

За словами Міцкевича, пакет санкцій, який внесли на розгляд Ради ЄС, зможе справді тиснути на дії Лукашенка. Водночас, на думку журналіста, відключення Білорусі від системи SWIFT було б сигналом не лише для білоруської влади, а й для Володимира Путіна.

Це перш за все було б дуже корисним і потрібним, щоб показати реальний тиск на режим Лукашенка,

– наголосив журналіст.

Міцевич також припустив, що пакет санкцій скоріш за все ухвалять, адже у ЄС занепокоєні не лише ситуацією в Білорусі, а й безпекою своїх громадян.

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