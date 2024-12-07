Латвия и Литва проголосовали против 15-го пакета санкций ЕС против России, – Politico

Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций ЕС против России. Они считают, что пакет надо доработать.

Латвия и Литва не поддержали новый пакет на встрече постоянных представителей в Брюсселе 6 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico и Reuters.

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Почему Латвия и Литва не поддержали новый пакет санкций

При обсуждении послов рассматривались новые санкции, направленные на компании и нефтяные танкеры, которые помогают России обходить предыдущие ограничения.

Латвия и Литва выступили против нового пакета из-за положения, которое позволяет западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на действующие санкции.

Это положение, введено еще в декабре 2022 года, было задумано для поддержки компаний, пытающихся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам. На практике это стало лазейкой, которую, по мнению критиков, используют для легализации присутствия западного бизнеса на российском рынке.

Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете,

– прокомментировал ситуацию дипломат ЕС на условиях анонимности.

Следующее обсуждение пакета планируется во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

Что предусматривает новый пакет санкций ЕС против России

Предложения Еврокомиссии предусматривают добавление в санкционный список 29 компаний и 54 физических лиц, в частности впервые компании из Китая из-за их поддержки военного производства в России.

Также предлагается включить в черный список 48 танкеров, которые помогают России обходить ценовые ограничения на нефть.

В рамках пакета также происходят дискуссии о продлении исключения ЕС, который позволял чехам продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

Хотя Чехия и не стремится к продлению этого пункта, Словакия хотела бы сохранить договоренность, срок действия которой истек в четверг, 5 декабря.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует много дизельного топлива в Чехию и принадлежит венгерской компании MOL. Вероятно, что продление разрешения на шесть месяцев будет принято.