Санкции против России просто сойдут на нет: у ЕС остались считанные часы на достижение компромисса

Послы стран ЕС вновь рассмотрят вопрос о санкциях в отношении почти 3 тысяч человек и организаций. Времени осталось очень мало – срок действия действующего санкционного списка истекает 22 сентября в полночь.

Как сообщает польское издание RMF FM, главным препятствием для достижения консенсуса остается категорическое требование Парижа в отношении Алишера Усманова. Официально французская сторона ссылается на интересы национальной безопасности.

Почему Париж защищает российского олигарха

В европейских кулуарах известно, что на французское правительство оказывает давление Азербайджан.

Баку обещает освободить двух заключенных граждан Франции, но требует взамен уступок в отношении Усманова.

Часть стран ЕС категорически против такого шага, ведь это создаст опасный прецедент, когда третьи государства смогут диктовать Европе условия санкционной политики.

Журналисты Financial Times узнали о возможном компромиссном варианте. Олигарха могут оставить в списке, однако точечно ослабить в отношении него определенные ограничения.

Однако один из европейских дипломатов отметил изданию, что официально этот сценарий на пятничной встрече послов еще не обсуждался.

Эффект домино и новые требования

Позиция Франции придала смелости другим странам, которые теперь тоже выдвигают собственные ультиматумы.

Словакия с самого начала требовала исключить из списков не только Усманова, но и Михаила Фридмана.

По данным источников, Братислава была бы готова пойти на уступку, если бы Париж снял свои требования, чтобы не оставаться единственным блокирующим.

Однако к блокаде санкций неожиданно присоединился Люксембург. Руководство страны заявило, что в случае уступок в отношении Усманова оно будет требовать аналогичного снятия санкций с Фридмана.

В настоящее время Люксембург ведет с этим российским олигархом судебный спор по поводу замороженных активов на сумму 16 миллиардов долларов.

Если до вечера вторника страны не найдут общего решения, санкции против почти трех тысяч российских граждан и компаний просто отменятся. Напомним, ранее мы писали, что послы ЕС уже собирались на прошлой неделе, но так и не смогли прийти к соглашению из-за шантажа со стороны отдельных столиц.