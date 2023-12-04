С помощью хакеров группы Кибер Сопротивление удалось получить уникальные документы. В них собрана информация, подтверждающая, что европейские санкции срывают государственный контракт враждебного минобороны о поставках комплекса БПЛА "Гранат-4".

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Срок договора истекает

Соглашение о поставках дронов заключили в июне 2023 года с ООО "НПО Ижевские беспилотные системы". Срок выполнения контракта истекает 15 декабря 2023 года. Условия договора не могут быть выполнены из-за невозможности поставки комплектующих из стран ЕС.

Что такое "Гранат-4"? Это беспилотный комплекс со взлетной массой до 30 кг разработки компании "Аэрокон". Комплекс предназначен для мониторинга поверхности земли, различных объектов, магистралей, живой силы, техники, в приближенном к реальному масштабе времени и радиомониторинге сетей сотовой связи.

В сентябре 2023 года The Insider со ссылкой на телеграмм-канал общественного движения "Удмуртия против коррупции" писало, что в Ижевске закрыли уже третий торговый центр и отобрали у предпринимателей торговые точки, чтобы обустроить там производство военных дронов для армии России.

В то же время официально в ТЦ "Новый дом" разместилось научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", дочерняя структура концерна "Калашников". В сентябре 2023 г. компания начала набор нужных специалистов. Несколько раньше, в августе, они рассказывали о разработке БПЛА "Гранат-4".

Россия создает видимость

Новости о том, что Россия пытается наладить бесперебойное изготовление беспилотных летательных аппаратов на государственном уровне, не остались без внимания украинских аналитиков. Безусловно, страна-агрессорка прилагает немалые усилия, чтобы обеспечить это и благодаря пропагандистскому аппарату создает видимость того, что европейские санкции не работают, "импортозамещение" успешно обходит санкционное давление.

На ООО "НПО Ижевские беспилотные системы" наложены санкции Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Непубличная информация показывает, что санкции работают

Конечно, согласно публичной информации, санкции не работают, поскольку предприятие продолжает свою деятельность, но документация, которой нет в свободном доступе, свидетельствует о другом.

К аналитикам сообщества InformNapalm попал документ, хорошо иллюстрирующий то, как на самом деле работают европейские санкции.

Это ответ от 16 октября 2023 г. от союза "Торгово-промышленная палата Удмуртской Республик" на заявление ООО "НПО Ижевские беспилотные системы". В документе говорится о невозможности выполнить государственный контракт по минобороны России на изготовление и поставку комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4".

Далее в официальном письме приводится целый перечень санкционных ограничений, по которым компания не может закупить комплектующие в странах Европейского союза и выполнить контракт. Соответствующая информация может служить основанием для изменения условий контракта или его расторжения.

Россия все еще ищет пути обхода санкция

Несмотря на попытки России показать, что "импортозамещение" отдается успешно, а санкции никак не влияют на военно-промышленный комплекс страны-агрессорки, эти данные свидетельствуют об обратном. На самом деле, ограничения от ЕС существенно замедляют работу и эффективно препятствуют быстрому увеличению поставок оружия и передовых технологий для российской армии.

Однако Россия постоянно ищет новые пути обхода санкций. Поэтому необходимо постоянно контролировать и вводить новые эффективные ограничения со стороны США, ЕС и других стран.

Санкции дают Украине и ЕС время для наращивания своих сил и средств для противостояния российской агрессии. В то же время санкции не заменяют поставки оружия, которое необходимо украинской армии. В Украине после двух лет полномасштабной войны заводы и торговые центры до сих пор не переведены на военные рельсы для организации массового производства беспилотников.

В России из-за санкций начались серьезные проблемы с авиацией