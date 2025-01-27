Это не означает, что Орбан бросил Путина надолго, но если ему выпадает возможность бросить российского диктатора, он это делает. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Орбан сдал Путина, бросил его. Орбан – настоящий патриот. Он говорит: "Я могу блокировать непризнание выборов Лукашенко, лаять, ездить в Индию, копать яму под Украиной и самому туда попасть". Но если есть возможность сдать Путина, он его сдаст. Это не значит, что он его кинул стратегически, долго. Но там, где можно сдать Путина, он это делает", – предположил он.

Премьер-министр Венгрии демонстрирует, что с ним можно договариваться. Если показать Орбану выгодную сделку, где можно бросить Путина, он это сделает.

Обратите внимание! Венгрия угрожала заблокировать продолжение действия санкций против России, если Евросоюз не выполнит ее условие. В венгерском МИД заявили, что Украина и ЕС должны предоставить гарантии по "энергетической безопасности" страны, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию. Известно, что Будапешт получил от Европейской комиссии гарантии энергетической безопасности.

"Орбан и Фицо перепродают газ"

Николай Давидюк считает, что Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо закупают газа больше, чем могут использовать, а потом продают его Италии или Германии. Например, покупают за рубль, а продают – за 2 евро.

Покупают иногда на несколько сотен миллионов кубов больше, иногда – на несколько миллиардов кубов больше. Затем все это перепродают и на этом пытаются заработать себе определенные прибыли, которые затем используют на внутреннюю политическую коррупцию,

– сказал он.

По словам политолога, для Венгрии и Словакии цена за российский газ – ниже среднего, а для Италии – средняя. Поэтому Италия может покупать этот газ у Орбана и Фицо даже дешевле, чем у России.