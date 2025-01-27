Це не означає, що Орбан кинув Путіна надовго, але якщо йому випадає нагода кинути російського диктатора, він це робить. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Орбан здав Путіна, кинув його. Орбан – справжній патріот. Він каже: "Я можу блокувати невизнання виборів Лукашенка, гавкати, їздити в Індію, копати яму під Україною і самому туди потрапити". Але якщо є можливість здати Путіна, він його здасть. Це не означає, що він його кинув стратегічно, довго. Але там, де можна здати Путіна, він це робить", – припустив він.

Прем'єр-міністр Угорщини демонструє, що з ним можна домовлятися. Якщо показати Орбану вигідну угоду, де можна кинути Путіна, він це зробить.

Зверніть увагу! Угорщина погрожувала заблокувати продовження дії санкцій проти Росії, якщо Євросоюз не виконає її умову. В угорському МЗС заявили, що Україна та ЄС повинні надати гарантії щодо "енергетичної безпеки" країни, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини. Відомо, що Будапешт отримав від Європейської комісії гарантії енергетичної безпеки.

"Орбан та Фіцо перепродають газ"

Микола Давидюк вважає, що Орбан та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закуповують газу більше, ніж можуть використати, а потім продають його Італії або Німеччині. Наприклад, купують за рубль, а продають – за 2 євро.

Купують інколи на кілька сотень мільйонів кубів більше, інколи – на кілька мільярдів кубів більше. Потім усе це перепродають і на цьому намагаються заробити собі певні прибутки, які потім використовують на внутрішню політичну корупцію,

– сказав він.

За словами політолога, для Угорщини та Словаччини ціна за російський газ – нижча середнього, а для Італії – середня. Тому Італія може купувати цей газ в Орбана та Фіцо навіть дешевше, ніж у Росії.