У Будапешті також заявили, що надалі не можна платити "за чужу війну та водночас закривати очі на ризики для енергетичної безпеки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто.

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Яку умову висунула Угорщина

Глава угорського МЗС заявив, що Україна та ЄС повинні надати гарантії щодо "енергетичної безпеки" країни.

Україна і/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини,

– каже Сіярто.

Він зазначає, що таку позицію Будапешта він також у суботу, 25 січня, виклав главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови з нею. Сіярто додає, що не потрібно переконувати Угорщину, а варто "отримати гарантії від українців".

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи. Такі дії викликали невдоволення Угорщини. Зокрема, угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує вжити заходів у відповідь.

Політик також виступає проти швидкого вступу України в ЄС та НАТО, адже вважає, що це загрожує Угорщині економічними проблемами та може спричинити конфлікт між Північноатлантичним альянсом та Росією.