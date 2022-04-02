Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала отметил, что РФ получает ежемесячно примерно 22 – 24 миллиарда долларов прибыли от продажи нефти.

К теме Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая могла бы развалить путинизм, – Денисенко

По его словам, эта цифра – достаточная, чтобы иметь возможности держать сильную армию и силовиков и давать подачки населению.

Вадим Денисенко говорит, что сейчас санкции серьезные, они влияют в перспективе на год-полтора минимум.

В этом году будет падение российского ВВП на 8 – 10 %, инфляция будет от 20 до 25%. Является ли это критично для путинизма – нет. Единственная критическая санкция для РФ – это нефтяное эмбарго и в целом резкое уменьшение спроса на российскую нефть,

– подчеркнул он.

Советник министра МВД считает, что на сегодня санкции для России – больно, но не смертельно. По его мнению, только нефтяное эмбарго и уменьшение продажи нефти РФ на мировых рынках позволит уничтожить путинизм.

Готова ли Европа отказаться от российской нефти? Вадим Денисенко ответил, что не верит в то, что Европа пойдет на полное эмбарго. "Но если поставить задачу уменьшить потребление нефти на 50% – это будет уже определенной победой", – подытожил он.

Денисенко о самой мучительной санкции, которая может уничтожить Россию: