Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу наголосив, що РФ отримує щомісяця приблизно 22 – 24 мільярда доларів прибутку від продажу нафти.

До теми Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

За його словами, ця цифра – достатня, щоб мати можливості тримати сильну армію і силовиків і давати подачки населенню.

Вадим Денисенко каже, що наразі санкції серйозні, вони впливають у перспективі на рік-півтора мінімум.

В цьому році буде падіння російського ВВП на 8 – 10 %, інфляцію буде – від 20 до 25%. Чи є це критично для путінізму – ні. Єдина критична санкції для РФ – це нафтове ембарго і загалом різке зменшення попиту на російську нафту,

– наголосив він.

Радник міністра МВС вважає, що на сьогодні санкції для Росії – боляче, але не смертельно. На його думку, тільки нафтове ембарго та зменшення продажу нафти РФ на світових ринках дозволить знищити путінізм.

Чи готова Європа відмовитися від російської нафти? Вадим Денисенко відповів, що не вірить у те, що Європа піде на повне ембарго. "Але якщо поставити завдання зменшити споживання нафти на 50% – це буде вже певною перемогою", – підсумував він.

Денисенко про найболіснішу санкцію, яка може знищити Росію:

До слова, через війну Росії в Україні частина нафтового ринку пішла в тінь. Більшість країн приховує, що купує російську нафту з репутаційних міркувань, а тіньова активність російських танкерів зросла на 600%. Офіційно ембарго на російську нафту ввели лише у США.

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