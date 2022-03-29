Санкции – от бога: российский патриарх впервые сказал правду

Патриарх Кирилл посоветовал воспринимать болезни и увольнения как личный крест.

Трудности, болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов.

Не забывайте Все россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине

Это ли не чудо!

Тот уникальный случай, когда патриарх Кирилл сказал правду. Росияне поддерживают войну, россияне ответственны за преступления Путина, россияне должны заплатить за это. И заплатят.

Кто то своей жизнью. Кто то потерей работы, бедностью.

А РПЦ то признает, что санкции - они от Бога.… Z-экономика в действии.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: