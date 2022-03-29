Санкции – от бога: российский патриарх впервые сказал правду
29 марта 2022 , 11:15Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Фурсы
Патриарх Кирилл посоветовал воспринимать болезни и увольнения как личный крест.
Трудности, болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов.
Не забывайте Все россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине
Это ли не чудо!
Тот уникальный случай, когда патриарх Кирилл сказал правду. Росияне поддерживают войну, россияне ответственны за преступления Путина, россияне должны заплатить за это. И заплатят.
Кто то своей жизнью. Кто то потерей работы, бедностью.
А РПЦ то признает, что санкции - они от Бога.… Z-экономика в действии.
#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: