Евросоюз настроен ввести серьезные санкции против Влодимира Путина и его окружения. Сильный гнев в евродепутатов вызвала поездка главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Что известно о поездке Жозепа Борреля в Россию

Российский журналист Иван Яковина в эфире программы "Что это было?" рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Джозефом Боррелем назвал его и Евросоюз не конструктивными и не надежными партнерами.

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"Кроме этого, МИД России объявил о выселении из страны сразу трех дипломатов – из Швеции, Германии и Польши. Это была такая пощечина Боррелю. Вообще ситуация с Лавровым и Россией вызвала страшный гнев в евродепутатов. И поэтому они сейчас, не все, конечно, готовы к санкционным действиям в отношении России", – сказал Яковина.

Здесь надо понимать, что Евросоюз это не единственная структура, там есть разные группы интересов, к сожалению. Поэтому сразу санкций не будет, будет обсуждение. И, кажется, в марте состоится саммит глав стран Евросоюза, и там, скорее всего, уже будут приняты решения о санкциях,

– заявил журналист.

Справка. Хосеп Боррель находился в Москве 4 – 6 февраля. Это был официальный визит дипломата, где встретился с представителями Кремля.

Какие санкции хочет ввести ЕС

Журналист Иван Яковина считает, если против Путина введут санкции, о которых активно говорят люди Алексея Навального, то это будет опасно и больно для главы Кремля. Говорится о санкциях против "кошельков режима", то есть против тех людей, которые сохраняют путинские деньги.

"Там целый список людей: банкиры, сыновья голов российских спецслужб и пропагандистов. Например, Соловьева. Этих людей хотят наказать", – добавил он.

Как санкции повлияют на Путина

По его словам, Евросоюз хочет ввести санкции против окружения Путина для того, чтобы:

во-первых, лишить Владимира Путина личных средств, так как считается, что эти люди как раз хранят деньги президента России;

во-вторых, чтобы близкие люди Путина стали чувствовать, что он им мешает жить. Если глава Кремля станет для них обузой, то в какой-то момент они могут от него отвернуться.

Полное интервью с Иваном Яковиной смотрите в видео 24 канала: