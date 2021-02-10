Євросоюз налаштований ввести серйозні санкції проти Влодимира Путіна та його оточення. Сильний гнів у євродепутатів викликала поїздка глави дипломатії Жозепа Борреля до Москви.

Що відомо про поїздку Жозепа Борреля в Росію

Російський журналіст Іван Яковина в ефірі програми "Що це було?" розповів, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з Джозефом Боррелем назвав його та Євросоюз неконструктивними і ненадійними партнерами.

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"Окрім цього, МЗС Росії оголосило про виселення з країни зразу трьох дипломатів – зі Швеції, Німеччини і Польщі. Це був такий ляпас Боррелю. Взагалі ситуація з Лавровим і Росією викликала страшний гнів у євродепутатів. І тому вони зараз, не всі звісно, готові до санкційних дій щодо Росії", – сказав Яковина.

Тут треба розуміти, що Євросоюз це не єдина структура, там є різні групи інтересів, на жаль. Тому зразу санкцій не буде, буде обговорення. І здається в березні відбудеться саміт голів країн Євросоюз і там, найімовірніше, вже будуть прийняті рішення щодо санкцій,

– заявив журналіст.

Довідка. Жозеп Боррель перебував у Москві 4 – 6 лютого. Це був офіційний візит дипломата, де зустрівся з представниками Кремля.

Які санкції хоче ввести ЄС

Журналіст Іван Яковина вважає, якщо проти Путіна введуть санкції, про які активно говорять люди Олексія Навального, то це буде небезпечно і боляче для глави Кремля. Мовиться про санкції проти "гаманців режиму", тобто проти тих людей, які зберігають путінські гроші.

"Там цілий список людей – банкіри, сини голів російських спецслужб і пропагандистів. Наприклад, Соловйова. Цих людей хочуть покарати", – додав він.

Як санкції вплинуть на Путіна

За його словами, Євросоюз хоче ввести санкції проти оточення Путіна для того, аби:

по перше, лишити Володимира Путіна особистих коштів, тому що вважається, що ці люди якраз зберігають гроші президента Росії;

по друге, щоб найближчі люди Путіна стали відчувати, що він їм заважає жити. Якщо глава Кремля стане для них тягарем, то в якийсь момент вони можуть від нього відвернутись.

Повне інтерв'ю з Іваном Яковиною дивіться у відео 24 каналу: