Таким образом, Тегеран не сможет проводить торговые операции, а также перевозить свои ресурсы через территорию нашей страны. Контроль за исполнением этого постановления Зеленский возложил на главу СНБО.

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Украина планирует ввести санкции против Ирана

Зеленский 27 мая обсудил с членами Совета национальной безопасности и обороны вопросы введения санкций против Исламской Республики Иран. Впоследствии они приняли решение, в котором указали все пункты, необходимые для применения экономических ограничений в отношении Тегерана.

Украина планирует ввести следующие экономические ограничения против Ирана:

ограничить торговые операции продуктами либо услугами;

ограничить транзиты, перевозки, а также полеты через территорию нашей страны;

предотвратить выведение капитала гражданам Ирана за пределы нашей страны;

запретить передавать гражданам Ирана технологии, а также права на интеллектуальную собственность;

запретить инвестировать в Иран, а также компании граждан этой страны;

остановить обслуживание иранских электронных платежных систем.



СНБО принял решение об экономических ограничениях против Ирана / Скриншот 24 Канала

После этого президент Украины внес соответствующее постановление в Верховную Раду, чтобы парламент утвердил решение РНБО. Ее подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.



Постановление о введении санкций против Ирана / Скриншот 24 Канала

После принятия этого решения народными избранниками, ответственными за реализацию постановления, будут Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

Подоляк отреагировал на постановление Зеленского о санкциях против Ирана

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере высказался по поводу постановления президента Украины об экономических ограничениях против Ирана. По его словам, сегодняшний Иран является террористическим режимом, представляющим угрозу как Европе, так и Ближнему Востоку.

Он также отметил, что Тегеран стал ключевым союзником Москвы в войне против нашей страны, ведь сознательно снабжает ей оружие для атак по гражданским городам.

"Сегодняшняя ночная атака на Киев более полусотни "Шахедов" – в День города – очередное красноречивое подтверждение этой истины", – подчеркнул Подоляк.

Советник заверил, что Украина и дальше будет продолжать называть вещи своими именами. К тому же Подоляк напомнил Тегерану о базовых "законах бытия", в частности "законе бумеранга".

Выпущенный однажды "Шахед" обязательно найдет путь к своему изготовителю,

– подчеркнул он.

В заключение советник предупредил Иран, чтобы их "не смущала иллюзия географической удаленности" или "ложное понимание приоритетов Украины сегодня".

Ермак прокомментировал решение о санкциях против Тегерана

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале отреагировал на предложение Зеленского по поводу санкций против Исламской Республики Иран. Он подтвердил, что эти санкции должны действовать 50 лет.

Ермак отметил, что предлагаются такие ограничения, как торговые, финансовые и технологические в отношении граждан Ирана. Он также напомнил, что иранским резидентам хотят запретить выводить свой капитал за пределы территории нашего государства.

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