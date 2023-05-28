Таким чином Тегеран не зможе проводити торговельні операції, а також перевозити свої ресурси через територію нашої країни. Контроль за виконанням цієї постанови Зеленський поклав на очільника РНБО.

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Україна планує запровадити санкції проти Ірану

Зеленський 27 травня обговорив з членами Ради національної безпеки і оборони питання щодо введення санкцій проти Ісламської Республіки Іран. Згодом вони ухвалили рішення, в якому зазначили всі пункти, які потрібні для застосування економічних обмежень щодо Тегерану.

Україна планує запровадити такі економічні обмеження проти Ірану:

обмежити торговельні операції товарами чи послугами;

обмежити транзити, перевезення, а також польоти територією нашої країни;

запобігти виведенню капіталу громадянам Ірану за межі нашої країни;

заборонити передавати громадянам Ірану технології, а також права на інтелектуальну власність;

заборонити інвестувати в Іран, а також у компанії громадян цієї країни;

зупинити обслуговувати іранських електронних платіжних систем.



РНБО ухвалила рішення щодо економічних обмежень проти Ірану / Скриншот 24 Каналу

Після цього президент України вніс відповідну постанову до Верховної Ради, щоб парламент затвердив рішення РНБО. Її підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.



Постанова про запровадження санкцій проти Ірану / Скриншот 24 Каналу

Після ухвалення цього рішення народними обранцями, відповідальними за реалізацію постанови будуть Кабмін, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України та Національний банк.

Подоляк відреагував на постанову Зеленського про санкції проти Ірану

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері висловився щодо постанови президента України про економічні обмеження проти Ірану. За його словами, сьогоднішній Іран є терористичним режимом, що представляє загрозу як для Європи, так і для Близького Сходу.

Він також зазначив, що Тегеран став ключовим союзником Москви у війні проти нашої країни, адже свідомо постачає їй зброю для атак по цивільних містах.

"Сьогоднішня нічна атака на Київ понад півсотнею "Шахедів" – у День міста – чергове красномовне підтвердження цієї істини", – підкреслив Подоляк.

Радник запевнив, що Україна й надалі буде продовжувати називати речі своїми іменами. До того ж Подоляк нагадав Тегерану про базові "закони буття", зокрема "закон бумеранга".

Випущений одного разу "Шахед" обов’язково знайде шлях до свого виробника,

– наголосив він.

Наостанок радник попередив Іран, щоб їх "не бентежила ілюзія географічної віддаленості" або "хибне розуміння пріоритетів України сьогодні".

Єрмак прокоментував рішення щодо санкцій проти Тегерану

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі відреагував на пропозицію Зеленського щодо санкцій проти Ісламської Республіки Іран. Він підтвердив, що ці санкції мають діяти 50 років.

Єрмак зазначив, що пропонуються такі обмеження, як торговельні, фінансові та технологічні щодо громадян Ірану. Він також згадав, що іранським резидентам хочуть заборонити виводити свій капітал за межі території нашої держави.

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