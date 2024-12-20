Проблемы пришли, откуда не ждали: Россия получила серьезный удар по своему теневому флоту

Россия использует теневой флот, чтобы продавать собственную нефть. Мир постепенно борется с этой проблемой и наносит ответные удары.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что России становится сложнее продавать нефть. Но проблема все равно окончательно не решена.

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В России нарастают проблемы

Как отметил Шейтельман, после начала полномасштабной войны России стало значительно труднее поставлять нефть, бензин и другие ресурсы для своей группировки во временно оккупированном Крыму.

Силы обороны Украины смогли отогнать российский флот от полуострова, а различные паромы часто находятся под атакой. Вот они и вынуждены перевозить нефтепродукты на старых танкерах, которые и потерпели крушение возле Керченского пролива.

Параллельно страны Запада усиливают санкции против теневого флота России. Уже недавно 12 европейских стран договорились усилить контроль над теневым флотом. Они будут требовать подтверждения страхования от подозрительных судов.

Эти 12 стран контролируют проливы в северных морях. Туда входят Дания, Швеция, страны Балтии, Великобритания и т.д. Они будут тщательно все контролировать,

– сказал Шейтельман.

Кроме того, идут разговоры о введении санкций против российских металлов. В частности под ограничения может попасть российский алюминий.

Добавим, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит новый 16 пакет санкций против России. Он будет направлен на ослабление российской экономики.