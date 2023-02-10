Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он предполагает, что новые санкции могут касаться логистического контроля. Европа попытается преследовать те государства, которые помогают России обходить ограничения.

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Там сделали выводы по 9 пакетам и думают, как сделать так, чтобы через Индию не обходили, через страны Кавказа не обходили. Есть ведь страны, которые готовы подыгрывать. Они потом кричат, что "ой-ой, Украина, помоги". Но сейчас бегут, как шакалы, чтобы заработать лишние 200-300 миллионов долларов,

– отметил Давидюк.

Санкции от ЕС работают

Давыдюк сравнил санкции от ЕС с так называемыми превентивными ударами. Они сравнительно мягкие, но в совокупности делают неплохой пазл, истощающий и ограничивающий российскую экономику. К примеру, долг России за январь – 30 миллиардов долларов. И в феврале он будет только расти.

Запас "благосостояния" Россия очень быстро пойдет ко дну. Они будут вынуждены либо бежать в Китай сдавать территории, либо в США, чтобы договориться, как красиво сдаться – чтобы и Украина не была в супертриумфе, и Путин мог сохранить лицо до выборов 2024 года.

– заметил Давидюк.

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По его словам, конечно, все эти ограничения Евросоюз мог совершить и в одном пакете санкций. Но имеем что имеем. Нужно больше ездить, сотрудничать с европейскими политиками и давить, и требовать большего.

В Украины много друзей в Европе. Так, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони была недовольна, что ее не позвали на встречу с Владимиром Зеленским в Париже, где находились Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Это означает, что есть запрос на встречу с нами и в Европе. В Италии и многих других странах. Надо делать визиты еще и в те государства, которые помогут агитировать еще и глобальный Юг – Южная Америка и Африка.

– рассказал Давидюк.

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