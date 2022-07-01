По данным британских СМИ, вне санкций сейчас есть несколько крупных производителей оружия в России или владельцы мощных подсанкционных производств.

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Руководители компаний, избежавших санкций

Самый первый, на кого обратили внимание журналисты – Алан Лушников – магнат, владеющий 75% акций завода "Калашников". Того самого завода, производящего известные автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и даже ракеты. Дело в том, что завод попал под санкции, однако владелец – нет.

Похожая ситуация с концерном "Алмаз-Антей", производящей ракеты и зенитные системы. Санкции на компанию наложили США, Великобритания и ЕС. Однако гендиректор Ян Новиков не включен в санкционные списки. Интересно, что именно эта компания производит крылатые ракеты "Калибр", которые российские военные преступники активно используют для обстрелов Украины.

Также санкции до сих пор не наложили на гендиректора "Конструкторского бюро машиностроения" Сергея Питикова. Именно его предприятие является производителем ракеты "Точка У", которой оккупанты нанесли удар по вокзалу в Краматорске, а затем врали, что это атака со стороны Украины, потому что в России такой ракеты якобы нет.

Такая же ситуация с руководителем компании High Precision Systems Александром Денисовым и Александром Смирновым – руководителем научно-производственного объединения "Сплав", производящего "Ураганы",

Компании, против которых санкций не наложили

Однако есть и целые компании, на которые до сих пор не наложены санкции. Например, завод имени Дегтярева, производящий пулеметы и авиационное вооружение. Так же обходит санкции Климовский специализированный боеприпасный завод и Новосибирский патронный завод.

Также есть компании или персоналии, частично под санкциями. Например, США наложили ограничения на Владимира Артякова – одной из ключевых фигур компании "Ростех" и руководителя не менее 5 вооруженных фирм, среди которых "Вертолеты России". Однако в Великобритании и Евросоюзе санкции против Артякова пока не ввели.

Под санкциями Великобритании и Евросоюза не оказались пока и такие компании, как "Туполев" и "ВНИИ Сигнал".

Самой известной компанией, которая так и не попала под санкции, является VSMPO-Avisma Corp – крупнейший в мире поставщик титана. Четверть акций корпорации принадлежит "Ростеху". Избежать санкций позволило наличие большого количества дочерних компаний за пределами России, в том числе в США, Швейцарии и т.д.

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