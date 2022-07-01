За даними британських ЗМІ, поза санкціями зараз є кілька великих виробників зброї в Росії або власники потужних підсанкційних виробництв.

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Очільники компаній, які уникнули санкцій

Найперший. на кого звернули увагу журналісти – Алан Лушніков – магнат, який володіє 75% акцій заводу "Калашников". Того самого заводу, який виробляє відомі автомати АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, пістолети та навіть ракети. Річ у тім, що завод потрапив під санкції, однак власник – ні.

Схожа ситуація з концерном "Алмаз-Антей", яка виробляє ракети та зенітні системи. Санкції на компанію наклали США, Велика Британія та ЄС. Однак гендиректор Ян Новіков не включений у санкційні списки. Цікаво, що саме ця компанія виробляє крилаті ракети "Калібр", які російські військові злочинці активно використовують для обстрілів України.

Також санкції досі не наклали на гендиректора "Конструкторського бюро машинобудування" Сергія Пітікова. Саме його підприємство є виробником ракети "Точка У", якою окупанти завдали удар по вокзалу в Краматорську, а потім брехали, що це атака з боку України, бо в Росії такої ракети нібито немає.

Така ж ситуація з керівником компанії High Precision Systems Олександром Денисовим та Олександром Смирновим – керівником науково-виробничого об'єднання "Сплав", яке виробляє "Урагани",

Компанії, проти яких санкцій не наклали

Однак є й цілі компанії, на які досі не накладені санкції. Наприклад завод імені Дегтярьова, який виробляє кулемети та авіаційне озброєння. Так само оминає санкції Климовський спеціалізований боєприпасний завод та Новосибірський патронний завод.

Також є компанії чи персоналії, які частково під санкціями. Наприклад, США наклали обмеження на Володимира Артякова – однієї з ключових фігур компанії "Ростех" та очільника щонайменше 5 збройних фірм, серед яких "Вертольоти Росії". Однак у Великій Британії та Євросоюзі санкцій проти Артякова поки що не ввели.

Під санкціями Великої Британії та Євросоюзу не опинилися поки що й такі компанії як "Туполєв" та "ВНІІ Сигнал".

Найвідомішою компанією, яка так і не потрапила під санкції є VSMPO-Avisma Corp – найбільший у світі постачальник титану. Чверть акцій корпорації належить "Ростеху". Уникнути санкцій дозволила наявність великої кількості дочірніх компаній за межами Росії, зокрема у США, Швейцарії тощо.

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