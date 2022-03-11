Это можно сделать, в частности, с помощью плана Маршалла. Такое мнение в эфире 24 канала высказал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

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На Путина нужно давить санкциями

С другой стороны, нужно давить на Владимира Путина и его окружение санкциями, которые нужно внедрять уже сейчас.

Самое главное, Европа должна заявить – записать на европейском "бетоне", – что эти санкции, которые вводятся сейчас и которые намного жестче тех, что были введены в 2014 году после оккупации Крыма, останутся и будут действовать на таком же уровне, пока последний солдат, оккупирующий украинскую территорию, не вернется в Россию. Андрюс Кубилюс Депутат Европарламента

Евродепутат подчеркнул, что оккупанты должны уйти не только из оккупировавших сейчас Херсона и Чернобыля. Они должны уйти и с тех территорий, которые захватили в 2014 году, в частности, Крыма, Донецка и Луганска.

"Это может повлиять на то, как в Кремле будут понимать свои действия", – добавил Кубилюс.

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