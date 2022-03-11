Це можна зробити зокрема за допомогою плану Маршалла. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

Читайте також Столтенберг нагадав Туреччині, що чекає на санкції проти Росії від усіх членів НАТО

На Путіна треба давити санкціями

З іншої сторони, потрібно давити на Володимира Путіна та його оточення санкціями, які треба впроваджувати вже зараз.

Найголовніше, Європа повинна заявити – записати на європейському "бетоні", – що ці санкції, які вводять зараз і які є набагато жорсткішими за ті, які ввели у 2014 році після окупації Криму, залишаться і діятимуть на такому ж рівні, поки останній солдат, який окуповує українську територію, не повернеться в Росію. Андрюс Кубілюс Депутат Європарламенту

Євродепутат наголосив, що окупанти повинні піти не тільки з Херсону, Чорнобиля, які окупували зараз. Вони повинні піти і з тих територій, які загарбали у 2014 році, зокрема Крим та Донецьк і Луганськ.

"Це може вплинути на те, як у Кремлі розумітимуть свої наступні дії", – додав Кубілюс.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!