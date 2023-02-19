Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Также он обратился к компаниям BP и Shell с просьбой отказаться от российского сырья с тем, чтобы поддержать Украину и не дать Кремлю использовать прибыль для продолжения своей войны.

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Офис Президента попросил Spotify присоединиться к санкциям против России

Ермак рассказал, что Украина обратилась к музыкальному стриминговому сервису Spotify с просьбой удалить из своих каталогов российских исполнителей, поддерживающих агрессивную политику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Глава Офиса Президента попросил Spotify присоединиться к санкциям против России и поддержать Украину в условиях полномасштабной войны. Речь идет, в частности, об украинских исполнителях и потребителях музыкального контента, которые являются гражданами нашего государства.

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Кратко о санкциях против российских артистов

В январе 2023 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных ограничений против 198 деятелей медиасферы и культуры. Эти санкции вводились на 10 лет. В частности, в списке находятся:

Яна Рудковская,

телеведущий Борис Корчевников,

режиссер Андрей Кончаловский и другие.

В тот же месяц под санкции попал еще ряд одиозных русских артистов. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на выведение капитала за пределы Украины. Также "звезды" из списка не смогут участвовать в процессах приватизации и лишатся государственных наград. В списке санкций оказались: