В настоящее время Еврокомиссия работает над 12 пакетом санкций и обсуждает возможные замораживания активов тех, кто помогает России в обходе санкций. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала с пленарной сессии в Страсбурге

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Санкции обладают эффектом, но их нужно расширять

Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции, во время выступления в Европарламенте заявил, что санкции оказывают большое влияние на российскую экономику. По его словам, доходы России от нефти и газа значительно сократились. Кроме того, замораживание активов Центрального банка России в Европе также оказывает негативное влияние на рубль. Рейндерс отметил, что Россия ищет способы противодействия последствиям санкций и продолжает питать военную машину.

Россия превращает свою экономику в военную экономику, но производство оружия не улучшит благосостояние российских граждан. (…) Санкции должны быть реализованы в полном объеме. Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами и третьими странами, чтобы устранить пробелы и противодействовать обходу санкций,

– сказал он.

Еврокомиссар отметил, что Еврокомиссия вместе с Европарламентом и Европейским советом обсуждают предложение директивы о введении санкций и замораживании активов тех людей и стран, которые помогают России в обходе существующих ограничений. Этот вопрос уже обсудили в Брюсселе на вчерашнем заседании рабочей группы всех стран-членов ЕС.

"Росатом" и российские бриллианты должны быть под запретом

Литовский европарламентарий от группы ЕНП Андриус Кубилюс призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы та не имела возможности и дальше спонсировать войну. Кубилюс аргументировал, что Москва планирует увеличить оборонный бюджет на 70% в 2024 году.

По его словам, несмотря на болезненные санкции, Россия все еще может получать около 700 миллионов евро в день от экспорта ископаемого топлива. Кроме того, Евросоюз все еще посылает в Россию около нескольких миллиардов евро в месяц за импорт нефти и газа. Кубилюс предложил снизить верхний предел цены на сырую нефть с 60 долларов до 30 долларов за баррель. Также он призывает ввести эмбарго на импорт российского сжиженного газа и импорт топлива, если оно производится из российской нефти.

Следует ввести ценовое ограничение на экспорт российских аммиачных удобрений,

запретить перевалку российской нефти и сжиженного газа из-за территориальных вод и исключительных экономических зон ЕС. Ввести ограничения на европейские услуги по продаже танкеров, а также на европейские страховые услуги для танкеров, если это касается экспорта российской нефти. Ввести принудительный и централизованный надзор на новом уровне за исполнением санкций,

– выступил Кубилюс в Европарламенте.

Европарламентарий Влодзимеж Цимошевич заявил, что необходимо рассмотреть вторичные санкции против стран, помогающих России обходить санкции. Кроме того, он призвал как можно быстрее найти легальный способ конфискации замороженных государственных активов России.

Позиция Еврокомиссии на этот счет не соответствует действительности, что этого нельзя сделать законным путем. По меньшей мере, эта позиция неправильна как с юридической, так и политической точки зрения. Деньги должны вернуться в Украину,

– сказал Тимошевич.

Европарламентарий Анна Фотига также призвала расширить санкционный перечень. По ее словам, в новый список ограничений должны войти бриллианты, санкции против "Росатома", а также расширение индивидуальных санкций.

Я бы также добавила страны, которые позволяют России обходить санкции, и это указывает на необходимость расширения мини-санкций, введенных в июле против Беларуси. То есть, Лукашенко является сообщником России, и его режим также должен быть наказан,

– заявила Фотига.

Запрет въезда для российских авто: не все удовлетворены этим решением

Европарламентарий Сергей Лагодинский от группы Зеленых заявил, что санкции должны избавить российское правительство и российскую машину от возможности продолжать финансировать эту войну. Впрочем, он не поддерживает введение запрета на въезд в ЕС автомобилей на российских номерах, а также ограничения по перевозке личных вещей из России.

В то же время, пока таможенники ЕС охотились за российскими диссидентами и их личными автомобилями, мы слышали о снятии санкций с ключевых игроков медиа-ландшафта в России на основе двух статей в СМИ. Это тот профессионализм, который мы хотим в нашей санкционной политике? Мы слышим сообщения о санкционных списках, создаваемых на основе статей в Википедии. Это тот профессионализм, который у нас есть?

– сказал депутат.

Ожидается, что европарламентарии проголосуют за ответную резолюцию во время пленарного заседания в середине ноября в Брюсселе.

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