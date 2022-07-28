Эстония запретила визы для россиян на обучение

Эстонское правительство ограничило право россиян и белорусов ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визы с целью обучения в Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что необоснованная война россии против Украины, которой она грубо нарушает территориальную целостность и независимость страны, негативно влияет и на безопасность Эстонии и Европейского союза.

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Он убежден, что санкционное давление на страну-агрессора нужно продолжать.

Необходимо продолжать непрерывное давление на россию с помощью санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность.

– сказал Рейнсалу.

Эстония вводит ограничения на граждан россии и беларуси

Эстонское правительство решило применить определенные санкции к гражданам россии и беларуси, в частности ограничить возможности граждан россии ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визы с целью обучения в Эстонии.

Кроме этого, теперь граждане россии или беларуси смогут регистрировать краткосрочную работу в Эстонии только при наличии визы, выданной Эстонией. Те же граждане, которые получили законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.

Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма,

– объяснил Рейнсалу.

россиян и белорусов постепенно изолируют и в международном спорте

Накануне международная федерация настольного тенниса сообщила, что команды Федерации настольного тенниса россии и беларуси не допустят в финал командного ЧМ-2022. Соревнования пройдут без них. На вердикт организации об отстранении россиян и белорусов повлияло мнение представителей клубов, участвовавших в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов и Кубка Европы.

Большинство команд не хотели бы ехать на соревнования в россию и беларусь, а также были бы готовы отказаться от участия в турнирах, если бы к ним были допущены клубы из стран-агрессоров.

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