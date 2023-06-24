Об этом 24 Каналу рассказал Антон Микитюк, эксперт Совета по экономической безопасности Украины. Европейский союз принял очень важное решение, но его результаты мы увидим не сразу.
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В чем позитив новых ограничений
В 11 пакете санкций против России Евросоюз обязался усилить контроль над теми странами и компаниями, которые помогали агрессору обходить предыдущие ограничения. Теперь ЕС будет более решительным по отношению к компаниям-прокладкам, благодаря которым Россия получала критически важно микроэлектронику.
Кроме того, на основании этого документа ЕС сможет запретить поставки подсанкционных товаров в страны, становящиеся посредниками России при обходе санкций.
"Новый пакет – свидетельство того, что ЕС начал понимать, что кроме наложения новых ограничений, нужно также контролировать уже существующие. Это может разрушить цепи поставок микроэлектроники в Россию", – предположил экономический эксперт.
Можно ли надеяться на скорый эффект
Трудно даже подсчитать все цепи поставок, созданные Россией с 2014 года, ведь это динамичный процесс. Таких компаний-однодневок, предназначенных исключительно для помощи агрессору, может быть десятки тысяч. А новые компании взамен тех, которые уже попали под запрет, можно создать за один день.
"Мы должны признать, что Россия приспособилась к обходу санкций", – констатировал Микитюк.
Поэтому не стоит надеяться, что эффект от введенных ЕС ограничений мы увидим уже завтра или через месяц. Но это отличный шаг по созданию механизмов наказания за несоблюдение и обход санкций.
Антон Микитюк о новых санкциях ЕС: смотрите видео
Какие еще ограничения можно ввести против России
Единственный способ полностью остановить обход санкций – это наложить на Россию тотальное эмбарго на любую электронику, в том числе гражданскую. Но, к сожалению, маловероятно, что рынок согласится на столь жесткие правила.
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Другим возможным решением может быть усиление экспортного контроля. Это можно сделать с помощью сертификатов конечного потребителя и гарантии, что проданная продукция не будет использоваться в ВПК.
Было бы уместно, если экспортеры даже гражданской электроники должны доказывать продавцам, что этот товар нужен именно им и не будет перепродан в Россию. Это была бы отличная тенденция: компании должны знать своего конечного клиента, ведь они тоже ответственны за то, куда попадает их продукция.
– убежден Микитюк.
Как Россия обходит санкции
- Даже во второй год войны журналисты продолжают разоблачать все новые и новые компании, которые сотрудничают с врагом. К примеру, недавно установили, что Россия смогла закупить сотни тысяч американских патронов.
- Другой показательный пример: аналитики установили, что японские полупроводники попадали в Россию в течение всего 2022 года. Их закупали китайские и гонконгские компании, которые затем перепродавали продукцию агрессору
- Микитюк приводит пример из собственного опыта: для того чтобы обрезать цепочку поставок микросхем для российского "Орлана", понадобилось около двух месяцев расследования. Компании, помогавшие России получить важную электронику, попали под санкции только в мае этого года.