Про це 24 Каналу розповів Антон Микитюк, експерт Ради економічної безпеки України. Європейський союз прийняв надзвичайно важливе рішення, але його результати ми побачимо не одразу.

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В чому позитив нових обмежень

В 11 пакеті санкцій проти Росії Євросоюз зобов’язався посилити контроль за тими країнами та компаніями, які допомагали агресору обходити попередні обмеження. Тепер Європейський Союз буде більш рішучим щодо компаній-прокладок, які допомагають Росії отримувати критично важливо мікроелектроніку.

Крім того, на основі цього документу ЄС зможе заборонити постачання підсанкційних товарів до країн, які стають посередниками Росії при обході санкцій.

"Новий пакет – свідчення того, що ЄС почав розуміти, що окрім накладання нових обмежень, потрібно також контролювати вже наявні обмеження. Це може зруйнувати ланцюги постачання мікроелектроніки до Росії", – припустив економічний експерт.