Про це 24 Каналу розповів Антон Микитюк, експерт Ради економічної безпеки України. Європейський союз прийняв надзвичайно важливе рішення, але його результати ми побачимо не одразу.
Дивіться також Новий удар по економіці Росії: посли ЄС погодили одинадцятий пакет санкцій
В чому позитив нових обмежень
В 11 пакеті санкцій проти Росії Євросоюз зобов’язався посилити контроль за тими країнами та компаніями, які допомагали агресору обходити попередні обмеження. Тепер Європейський Союз буде більш рішучим щодо компаній-прокладок, які допомагають Росії отримувати критично важливо мікроелектроніку.
Крім того, на основі цього документу ЄС зможе заборонити постачання підсанкційних товарів до країн, які стають посередниками Росії при обході санкцій.
"Новий пакет – свідчення того, що ЄС почав розуміти, що окрім накладання нових обмежень, потрібно також контролювати вже наявні обмеження. Це може зруйнувати ланцюги постачання мікроелектроніки до Росії", – припустив економічний експерт.
Чи можна сподіватися на швидкий ефект
Важко порахувати всі ланцюги, створені Росією з 2014 року, адже це динамічний процес. Таких компаній-одноденок, призначених виключно для допомоги агресору, може бути десятки тисяч. А нові компанії на заміну тим, які вже потрапили під заборону, можна створити за один день.
"Ми маємо визнати, що Росія пристосувалась до обходу санкцій", – констатував Микитюк.
Тому не варто сподіватися, що ефект від запроваджених ЄС обмежень ми побачимо вже завтра або за місяць. Але це чудовий крок для створення механізмів покарання за недотримання та обхід санкцій.
Антон Микитюк про нові санкції ЄС: дивіться відео
Які ще обмеження можна запровадити проти Росії
Єдиний спосіб повністю зупинити обхід Росією санкцій – це накласти тотальне ембарго на будь-яку електроніку, в тому числі й цивільну. Але на жаль, малоймовірно, що ринок погодиться на настільки жорсткі правила.
До теми Резервні фонди тануть, а на ракети вистачає: чому Росію треба остаточно відрізати від технологій
Іншим можливим рішенням може бути посилення експортного контролю. Це можна зробити за допомогою сертифікатів кінцевого споживача та гарантії, що ця продукція не буде застосовуватись у ВПК.
Було б доречно, якби експортери навіть цивільної електроніки мали доводити продавцям, що цей товар потрібен саме їм і не буде перепроданий в Росію. Це була б чудова тенденція: компанії повинні знати свого кінцевого клієнта, адже вони теж відповідальні за те, куди потрапляє їхня продукція,
– переконаний Микитюк.
Як Росія обходить санкції
- Навіть на другий рік війни журналісти продовжують викривати все нові й нові компанії, які співпрацюють з ворогом. Наприклад, нещодавно встановили, що Росія змогла закупити сотні тисяч американських патронів.
- Інший показовий приклад: аналітики встановили, що японські напівпровідники потрапляли в Росію протягом усього 2022 року. Їх закуповували китайські та гонконзькі компанії, які потім перепродавали продукцію агресору.
- Микитюк наводить приклад із власного досвіду: для того, щоб обрізати ланцюжок постачання мікросхем для російського "Орлана", знадобилося близько двох місяців розслідування. Компанії, які допомагали Росії отримати важливу електроніку, потрапили під санкції лише в травні цього року.