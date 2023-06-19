Видання Nikkei проаналізувало російську митну статистику з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року, використовуючи дані, надані індійським аналітичним агентством Export Genius. У фокусі дослідження були транзакції на суму понад 50000 доларів, пов'язані з постачанням японських напівпровідникових компонентів до Росії.

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Які країни постачають найбільше електроніки у Росію

У вибірці понад 89 транзакцій відповідали зазначеним критеріям, що становить загалом 2 мільйони одиниць продукції на суму 11 мільйонів доларів. Дивно, але понад 70% заборонених поставок японської електроніки до Росії здійснювали компанії, зареєстровані в Китаї, зокрема в Гонконзі. Південна Корея і Туреччина відстали від них, посівши третє місце серед країн, що брали участь у цих поставках.

За той самий період прямий експорт напівпровідникової продукції з Японії до Росії впав на 85%, склавши лише 150 000 одиниць.

Важливо! На відміну від США, японське законодавство не обмежує експорт через треті країни.

Примітно, що в червні минулого року американська влада додала китайську компанію King-Pai Technology до свого санкційного списку. У березні компанія поставила в Росію напівпровідникову продукцію на суму 150 000 доларів, що підпадає під заборону, встановлену американськими правилами експортного контролю. Європейська влада також висловила намір посилити законодавство з експортного контролю, щоб закрити будь-які існуючі лазівки.

Чому це важлива проблема

Стабільний потік японських напівпровідників до Росії через треті країни свідчить про активне використання країною-агресором усіх можливих лазівок. Також знаходиться чимало компаній, які не гребують кривавими російськими рублями попри обмеження запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Зараз лиш залишається спостерігати, як відповідні уряди відреагують на ці висновки і чи будуть вжиті подальші заходи для посилення механізмів експортного контролю, враховуючи постійне надходження забороненої японської електроніки в країну, яку неодмінно використовують у складі зброї застосованою проти України.