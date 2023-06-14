Як повідомили 24 Каналу у Rozetka, до 2016-го року найпопулярнішою категорією товарів на сайті були комп’ютери та ноутбуки. Потім їх змінила більш популярна сьогодні техніка, зокрема смартфони, телевізори та електроніка.

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До речі, від початку повномасштабної війни у 2022-му найбільший попит серед усіх категорій мають товари для дому:

посуд,

побутова хімія,

меблі,

лампи,

світильники,

господарські товари,

альтернативні джерела енергії.

Від 2010-го до трійки найпопулярніших категорій товарів стабільно входила побутова техніка. Однак минулого року вона поступилася місцем товарам із категорії "Краса та здоров’я":

засоби гігієни,

косметика,

парфумерія,

медичні засоби,

інструменти.

До найпопулярніших категорій товарів за вказані роки також увійшли "Інструменти та автотовари", "Алкогольні напої та продукти", "Одяг, взуття та прикраси", "Зоотовари". А також категорія "Дитячі товари", що у 2021-му посідала 3 місце, однак з початком повномасштабної війни змістилася на останні позиції в десятці. Натомість від минулого року цю категорію випереджають товари для військових та товари для виживання (газові балони, пальники, спальники).

Вісімнадцять років тому ми відкрили інтернет-магазин, щоб бути для українців щоразу що треба. А сьогодні це найбільший онлайн-ритейлер України з асортиментом 11 мільйонів товарів у 4000 категоріях, на якому купують понад 50% українських інтернет-користувачів,

– зауважив Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.



Топові товари на розетка: сімка лідерів / Фото Rozetka

З-поміж конкретних товарів на Rozetka найбільшою популярністю найдовше користувалися карти пам’яті (2012-2015). У 2016-му їхнє місце посіли павербанки, які утримували позицію до 2018-го.

У зв’язку з пандемією коронавірусу у 2020-2021 роках рейтинг найпопулярніших товарів очолили вологі серветки. А у 2022-2023 роках у зв’язку з вимкненнями електроенергії лідерство в топі повернулося до павербанків.

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Одним із найпопулярніших товарів у 2023-му стала сіль із лімітованої партії "Міць. Українська кам’яна", створена у рамках спільної ініціативи ДП "Артемсіль" та державної фандрейзингової платформи UNITED24: 465 гривень з продажу кожної пачки йшли на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР.

Серед інших топових товарів у різні роки: фотоапарати (2010), балончики для пневматичної зброї (2011), підгузки (2018) та подушки (2019).



Найпопулярніші товари в інтернет-магазині / Фото Rozetka