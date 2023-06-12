Гонг Іванг, мати дівчинки, отримала тривожний телефонний дзвінок від вчителя школи-інтернату, який попередив її про очевидну залежність її дитини від ігор. Згодом Гонг виявила, що її банківський рахунок вичерпався, і на ньому залишилося лише 7 центів.

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Деталі історії

Витрати дівчини тривали з січня по травень, протягом яких вона витратила 16 800 доларів на ігрові рахунки і приголомшливі 30 000 доларів на внутрішньоігрові покупки.

Уточнення! Варто зазначити, що в Китаї діють суворі правила щодо ігрової залежності, і підлітки, як правило, обмежені максимум трьома годинами ігрового процесу на тиждень.

На допиті донька стверджувала, що не знає про джерело походження грошей, але зізналася, що прив'язала дебетову картку матері до свого мобільного пристрою. Намагаючись приховати свою діяльність, вона видаляла записи чату та транзакцій, щоб батьки не дізналися про її надмірні витрати.

Дівчина отримала доступ до рахунку дебетової картки після того, як мати дозволила їй скористатися нею для однієї покупки, ненавмисно повідомивши пароль.

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Що ще гірше, дівчинка не лише витрачала великі суми на власні ігри, а й надсилала гроші своїм однокласникам, які, схоже, знущалися з неї. Вона розповіла, що якби відмовилася це зробити, вони б продовжили їй надокучати. Дівчинка навіть боялася розповісти про це власній вчительці.