Минулого тижня на сайті IGN, який пише про ігри та ігрову індустрію, з'явилася гра Ecumene Aztec. У ній гравець бере на себе роль ацтекського воїна, що веде партизанську війну проти іспанських конкістадорів. У публікації розробником і видавцем гри вказали маловідому студію Giantscraft, в арсеналі якої лише цей один проєкт. Відразу після того Giantscraft зазнала переслідувань з боку ультраправих організацій, яких джерело називає "фашистами". Згідно з інформацією, сайт, пов'язаний з видавництвом, був викрадений тролями, а потім перетворений на сторінку, що пропагує іспанський імперіалізм.

Дивіться також У TikTok поширюють фейкові ролики, на яких убиті діти розповідають про свою смерть

Що відомо

Пошук в інтернеті за запитом "Giantscraft" показує лише сторінку в Instagram. На ній гра Ecumene Aztec не з'являється, однак там можна знайти посилання на сайт giantscraft.com. Перейшовши за цим посиланням ви не побачите майже нічого: це мінімалістична сторінка з зображенням Бургундського зубчатого хреста й цитатою, яку приписують Ернану Кортесу – одному з конкістадорів, відповідальному за знищення Теночтітлана і поневолення його мешканців.

Бургундський хрест — символ вшанування іспанської монархії та "хрестового походу", який вона здійснила у своїх колишніх колоніях. Його пов'язують з іспанськими роялістами, ультраправими південноамериканськими екстремістами та нацистами.

На сторінці також міститься посилання на іншу сторінку в Instagram, наповнену різноманітними мемами в стилі 4chan, які прославляють іспанський імперіалізм. Судячи з допису на цій сторінці, компанія Giantscraft, "забула продовжити домен сайту" студії, чим і скористалися тролі.

Видання The Verge зв'язалося з компанією Giantscraft та її піарниками. Представник компанії підтвердив, що вони "з моменту оголошення зазнали нападів з боку ультраправих груп" і що домен був перехоплений невдовзі після оголошення Aztec. Журналісти також згадують про "очевидні погрози смерті" на адресу розробників.

Як тепер стало відомо, компанія не збиралась продовжувати дію домену. У момент, коли він перейшов до невідомих ультраправих тролів, розробник змінював назву і тепер має новий офіційний сайт Ecumenegames.com.

Неясно, чи понесла компанія якісь репутаційні втрати через цю ситуацію. Малоймовірно, що про неї чуло багато людей. Сама гра отримала неоднозначні відгуки. Багато хто критикує її за стереотипне зображення ацтеків, яке часто йде всупереч реальній історії.