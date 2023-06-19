Патроны "засветились" в видеоролике вагнеровцев, где снайпер хвалит винтовку Orsis T-5000 и отмечает, что она использует западные боеприпасы 338 калибра. А их поставки журналистам удалось доказать и документально.

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О чем свидетельствуют декларации российских компаний

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, компания "Промтехнология" и другая российская фирма под названием "Тетис" приобрели сотни тысяч патронов, произведенных американской компанией Hornady.

Эти данные пополняют множество свидетельств того, что поставка летального и нелетального военного оборудования все еще поступает в Россию, несмотря на введение Западом беспрецедентных санкций,

– говорится в материале.

Эксперты в области обороны утверждают, что в условиях войны у России не хватает возможностей для производства высококлассных снайперских патронов. Это способствует процветанию чёрного рынка западных боеприпасов.

"Декларации о соответствии" компании "Промтехнология" свидетельствуют о предстоящих поставках партии из 102 200 свинцовых шаров Hornady для сборки "охотничьих патронов", используемых в "гражданском оружии с нарезным стволом".

Вторая декларация с той же датой касается партии "гильз без крышки для сбора патронов для гражданского огнестрельного оружия", изготовленных Hornady с той же спецификацией 338 Lapua Magnum.

Однако описание патронов вводит в заблуждение: 338 Lapua Magnum не является "охотничьим патроном" – мощный дальнобойный снаряд, разработанный западными военными в 1980-х годах, который использовали снайперы в Ираке и Афганистане.

Как ситуацию комментирует владелец Hornady

Генеральный директор Hornady Стив Горнади отрицает продажу боеприпасов России во время войны.

Как только Россия вторглась в Украину, мы закончили поставки,

– сказал владелец компании журналистам.

Горнади сначала отказался говорить, когда журналисты заявили о наличии доказательств поставок патронов в Россию, но в конце концов попросил отправить их по факсу или курьеру. После получения документов он повторил свое возражение.

"Мы не поддерживаем любую продажу нашего продукта любому российскому с*чему сыну, и если мы сможем узнать, как они приобрели это, если это действительно так, мы будем принимать все доступные меры, чтобы остановить это", – подчеркнул Горнади.

В России процветает черный рынок

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил журналистам, что его преступная организация имеет "большое количество амуниции НАТО, оставшейся от украинской армии".

В то же время, издание отмечает, что боеприпасы Hornady или их компоненты находятся в свободном доступе в России вместе с другим высококлассным иностранным военным снаряжением.

Так, в телеграм-каналах можно найти текущее предложение полного ассортимента продукции Hornady, при этом продавец приглашает покупателей посетить выставочный зал в Сокольниках и предлагает доставку по всей России курьером или почтой. Администратор телеграм-канала подтвердил Politico, что боеприпасы Hornady есть, но отказался комментировать, откуда они были получены.

В ходе расследования издание также нашло декларации нескольких других российских компаний на боеприпасы, изготовленные в Германии, Финляндии и Турции.

"Процветающий черный рынок отражает структурный дефицит военной экономики России. Его военно-промышленный комплекс может производить хорошее стрелковое оружие, как винтовка Орсис, но ему не хватает мощностей, чтобы изготовить необходимое количество боеприпасов для армии, ведущей войну на простирающемся на фронте сотни миль", – заключают журналисты.